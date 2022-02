Les Lapins malins - Théodore. Le lapin qui portait des lunettes

Théodore, un petit lapin très intelligent, adore faire de l'origami et des mathématiques... et il porte aussi des lunettes. Tous ces attributs font en sorte que certains camarades de classe prennent plaisir à se moquer de lui et à le traiter de toutes sortes de noms comme "Théo la taupe" . Malgré le gros chagrin que ces moqueries lui causent, Théodore est déterminé à se faire des amis et à leur montrer qu'il ne faut jamais se fier aux apparences.