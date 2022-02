Ella - Le ranch magique

Pour cette nouvelle aventure, direction le Texas, terre des cowboys ! Ella ouvre les porte de son nouveau ranch à tous ses amis. Une fois ceux-ci réunis au ranch, Ella leur fait cadeau de magnifiques chevaux. Tous en selle pour une splendide promenade équestre ! Tout semble parfait, jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise : les chevaux sont soudainement effrayés et s'enfuient en laissant les enfants derrière eux. Les voilà alors perdus en plein désert ! Comment vont-ils pouvoir s'orienter pour retrouver le ranch ? Ils devront affronter de nombreux dangers et phénomènes étranges. Contre toute attente, Elsa, la plus peureuse du groupe, sera souvent d'une grande aide. C'est que le Texas c'est chez elle, et elle en connaît tous les secrets ! C'est encore une sacrée aventure et de nombreux rebondissements qui attendent la bande d'amis de notre enfant star préférée !