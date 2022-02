La Vie compliquée de Léa Olivier Duo T04

Waouh ! Léa Olivier a eu droit à un relooking ! Retrouvez notre célèbre best-seller La Vie compliquée de Léa Olivier dans une superbe édition DUO à un prix très attractif. Dans chaque tome, suivez non pas une mais deux aventures palpitantes de Léa : 7. Trou de Beigne + 8. Rivales Tome 7 : Trou de Beigne : L'année scolaire tire déjà à sa fin, et Léa doit décrocher son premier emploi d'été. Malheureusement pour elle, le seul endroit qui semble enclin à l'engager la force à porter un uniforme qui lui donne l'air d'un zèbre nauséeux, une ressemblance qui n'échappera certainement pas aux nunuches ! Avec Félix qui se prépare pour partir en voyage, Marilou qui doit composer avec les conséquences de ses actes, ses parents qui sont avides de passer du temps en famille et son amoureux qui possède un calendrier social plus chargé que celui d un scout, les "vacances" de Léa ne s'avèrent pas de tout repos. Et ce n'est certainement pas les clients exigeants et ses collègues excentriques du Roi du beigne qui lui faciliteront la tâche. Voici un été qui s annonce rempli de rires, de larmes, de remises en question et de délicieux trous de beignes. Tome 8 : Rivales : Après avoir fait ses adieux au Roi du Beigne, Léa doit entamer sa dernière année de secondaire. La rentrée lui réserve toutefois une surprise de taille avec l arrivée de Bianca Gosselin-Gossante, la-nouvelle-élève-qui-possède-tous-les-talents et qui la fait sentir aussi rayonnante qu une mousse de nombril. Léa devra non seulement apprendre à côtoyer cette nouvelle rivale, mais elle se verra aussi forcée de travailler en équipe avec Maude et d endurer ses crises de diva, de remonter le moral de Félix, métamorphosé en fleur-bleue-poétique, et de soutenir Marilou dans sa mission "Récupérer JP" . Alors que Léa doit prendre des décisions importantes concernant son avenir, voilà aussi que son c ur se pose des questions existentielles et la pousse à tout remettre en question. Décidément, la route sera remplie d embûches et de nunuches d ici la remise des diplômes !