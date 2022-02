Textos et Cie T09. Des projets plein la tête

Mon corps est DOULOUREUX. J'ai le coeur EN MIETTES. Si ça continue, ma tête va EXPLOSER ! Jamais je n'aurais pensé vivre une Saint-Valentin aussi dramatique. J'essaie de rester positive, mais j'ai l'impression que je ne serai plus jamais heureuse. Et si Enzo avait raison ? Et si la solution était de me tenir occupée pour me sentir mieux ? Le problème, c'est que rien ne m'intéresse. Sauf peut-être cette idée folle qu'il me propose... OUI ! Ca y est ! Il n'en faut pas plus pour que j'aie des projets plein la tête !