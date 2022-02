A chaque instant la fin du monde

Peut-être dira-t-on dans le futur que les années que nous venons de vivre sont les premières du grand tumulte, quand beaucoup déjà sentaient venir la fin. Une planète mourante, d'immenses révoltes, une grande pandémie causée par l'homme... A ce point de décomposition de l'histoire, trois auteurs partent en quête de vertus. Impossible de batailler sans devenir meilleur, gagent-ils. Ce mot de vertu peut faire rire mais il est pris très au sérieux : il n'est plus possible de l'abandonner aux propagandistes du bien vivre et du développement personnel. Certainement pas des vertus pour s'aménager une petite vie intérieure et faire comme si rien n'avait changé. Mais des vertus qui montent en nous sous la poussée du monde et suivent nos lignes d'affection, puisent dans nos colères. Ce livre appelle à une vie éthique retrouvée, sans moraline ni postures.