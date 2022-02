Une adaptation manga marquante du célèbre roman La Métamorphose de Franz Kafka ! Un matin, au réveil, je m'aperçois de quelque chose d'anormal : je me suis transformé en insecte géant ! Maisça ne change rien ! Je dois aller travailler et gagner de quoi faire vivre ma famille ! Voici l'adaptation en manga de la fameuse Métamorphose de Franz Kafka, le précurseur de la littérature existentialiste. Quand un homme du commun prisonnier d'un quotidien banal est victime d'une incroyable métamorphose décrite sérieusement, mais parfois camique, on s'approche de l'existentialisme...