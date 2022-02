Wandering Witch Tome 3

Elaina la sorcière découvre un monde vaste, rempli de mystères... et de dangers ! Elaina poursuit son voyage, en quête de nouveaux paysages et de nouvelles rencontres. Elle trouvera sur sa route une princesse en fuite poursuivie par une femme chevalier et un prince, une jeune orpheline en partie animale qui vit seule avec sa soeur, ainsi qu'une étrange jeune fille qui lui ressemble beaucoup dans un pays où les objets prennent vie. Elle retrouvera également Saya, avant de voler vers de nouvelles aventures !