Ultraman Tome 16

ULTRAMAN : le héros myhtique de la science-fiction japonaise ! Plusieurs décennies se sont écoulées depuis qu'ULTRAMAN, le célèbre géant vêtu de rouge et de blanc, a sauvé la Terre d'une destruction certaine. Les actes de bravoure de ce super héros des temps passés sont désormais relégués aux livres d'histoire ou aux musées. Mais qu'arriverait-il si les extraterrestres n'avaient jamais réellement quitté notre planète et coopéraient avec le gouvernement ? Et si la paix n'était finalement qu'un feu de braises attendant patiemment que le vent de la guerre souffle de nouveau ? Mais quand la menace ressurgit, l'humanité doit se trouver un nouveau sauveur, une nouvelle génération d'ULTRAMAN.