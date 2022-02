Les vacances de Jésus & Bouddha Tome 18

Bouddha et Jésus sont projetés dans notre monde contemporain comme colocataires ! Une colocation divine qui a séduit plusieurs millions d'adeptes Japonais. Ce n'est pas parce qu'on est au paradis qu'il est plus facile de trouver quoi offrir autour de soi pendant les fêtes... Surtout quand certains saints travaillent aux enfers ! Bouddha doit faire face à la fois à Mâra et à la fin de sa série " Eveille-toi, Ananda ", tandis que Jésus en apprend davantage sur Loki, et que de nouvelles divinités visitent Tachikawa à leur tour !