Les héros de la galaxie Tome 14

Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique !! Un coup d'Etat militaire a éclaté au sein de l'Alliance ! Les putschistes, qui se sont autoproclamés Conseil Militaire de Salut National, se sont emparés de plusieurs planètes après avoir emprisonné les membres du gouvernement et les officiers de l'armée les plus haut placés. La flotte de Yang, envoyée pour contrecarrer cette insurrection, doit faire intervenir le régiment Rosen Ritter, la plus redoutable unité d'infanterie de l'Alliance. Commencent alors des combats urbains qui s'annoncent être des plus sanglants... Jusqu'où ira cette guerre fratricide entre soldats de l'Alliance ?