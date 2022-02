Magie du Feu

Honorez la flamme sacrée Troisième opus de la série des éléments en sorcellerie, ce livre offre une parfaite vue d'ensemble de l'élément feu. Sorts, rituels, folklore, recettes sont autant d'informations utiles que vous pourrez intégrer à votre pratique. Explorez la magie des bougies et feux de joie, parcourez l'histoire du feu et son immersion dans le folklore et la culture pop ! Après cette enrichissante lecture, vous saurez tout sur les herbes et bois sacrés ainsi que sur les célébrations de la roue de l'année. Vous découvrirez les correspondances de l'élément et enrichirez votre pratique en toute sécurité. Divinités, animaux mythiques et cristaux ponctueront votre route au coeur de cette chaleureuse sorcellerie pour un éclairant tour d'horizon des utilisations du feu dans votre pratique. A propos de l'auteure : Josephine Winter est une auteure païenne australienne. Elle réalise des podcasts et est l'un des membres fondateurs de l'association Pagan Collective of Victoria, ainsi qu'organisatrice pour Mount Franklin Pagan Gathering, un rassemblement païen annuel et gratuit. Elle vit dans le bush avec sa famille, dans une petite maison bleue