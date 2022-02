Quand l'appel des dieux de l'Olympe résonne ! Le néo-paganisme grec suscite un intérêt grandissant. L'hellénisme, ou dodécathéisme, religion grecque antique, semble aussi émerger de son long sommeil... Manuel d'Hellénisme - La pratique contemporaine du polythéisme grec est un guide pratique complet dont la littérature ésotérique française manquait cruellement jusqu'à ce jour. "Permettre aux lecteurs d'honorer les dieux de manière traditionnelle, et de rassembler une communauté locale d'Hellénisme en démarrant par le foyer et la maison" , c'est en ces termes qu'Antinoüs Seranill qualifie l'idée principale de cet ouvrage. Il vous guide ici vers le but ultime de l'hellénisme : l'arété (excellence) dans tous les aspects de votre vie. Ethique religieuse et valeurs, rites et festivals en l'honneur des dieux, mariages, funérailles, autel et temple, culte du foyer, dévotions, hymnes et prières, calendrier attique et divination sont abordés de manière claire et non politisée, incitant le lecteur à une réelle autonomie et réflexion. A propos de l'auteur : Elder et grand prêtre de plusieurs traditions sorcières, Antinoüs Seranill a été bercé dans l'univers de la sorcellerie et de la magie depuis sa plus tendre enfance. C'est à partir de l'âge de treize ans qu'il commence à s'y consacrer vraiment. Initié à la Minoan Brotherhood, une tradition sorcière américaine pour les hommes aimant les hommes, et à la New-York Wicca Tradition (NYWT), il crée, en 2019 le Temenos Ta Massalia, petite congrégation dodécathéiste dans la région P. A. C. A. Il vit actuellement entre Shreveport (Louisiane) et La Ciotat (France), où il organise mensuellement des "rencontres sorcières" et des célébrations publiques de Nouméa.