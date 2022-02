Entretenir et réparer sa moto 1 - NED

Un guide 100 % pratique pour entretenir et réparer sa moto ! Sans y passer tous ses loisirs, sans se ruiner, sans avoir à s équiper d une panoplie d outils coûteuse, chaque passionné pourra effectuer lui-même les opérations d entretien courant sur sa moto, remplacer les pièces usées, détecter les pannes et effectuer les réparations nécessaires. Ce guide constitue un véritable "carnet d entretien" pour tous et pour tout type de moto. Largement illustrée de photos légendées, chaque intervention est présentée, étape par étape, de façon très pédagogique.