Trucs et astuces pour gagner la présidentielle

Tout le monde le sait, un président plein d'idées aussi géniales les unes que les autres sommeille en chacun de nous. Pour preuve, chaque petit brunch de dimanche nous renvoie à "Ha ! si moi si j'étais président... " ! On ne vous parle pas, bien sûr du président, fromage préféré de Brigitte Macron, mais bien sûr du poste ultime, de la fonction républicaine à son apogée, du dévoué du petit père de la nation appelé plus communément et avec quelques rameaux pompeux "chef de l'Etat". Chers amis, nous le savons intimement, vous rêvez tous de prendre les rênes de cette fonction. Mais comme ce n'est pas tous les jours Noël, le mandat au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré se mérite, mais surtout il se dé-cor-tique ! Voilà tout l'objectif louable de cet ouvrage que vous tenez entre vos mains. Et si les leaders n'étaient pas les super-héros que l'on croit ? Et si porter des lunettes voyantes et retrousser ses manches vous mettait sur les rails du pouvoir ? Une chose est sure, vous ne gagnerez plus les élections présidentielles avec des idées mais avec une bonne stratégie de communication et la tactique appropriée pour faire passer ces idées au mieux. Gageons que ce petit livre vous aidera à coup d'humour et de statistiques à comprendre tous les petits secrets pour enfin accéder à la fonction ultime. Et connaître vos chances de passer le premier tour ! Jean-Luc, si tu nous entends !