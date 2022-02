Le Guide pratique du rechargement à l'usage des chasseurs et des tireurs rassemble une bibliothèque de recettes inédites pour charger plus de 200 calibres d'armes rayées d'épaule ou de poing et 2500 balles avec les poudres françaises. Cet ouvrage de référence décrit les cartouches modernes et anciennes et la pratique du tir, et vous explique comment recharger vos munitions d'armes de poing et d'épaule, pas à pas, dans le respect absolu des règles de sécurité. Le Guide pratique du rechargement est l'outil indispensable de tous ceux qui souhaitent utiliser des munitions plus performantes, adaptées à leur arme comme à leur pratique du tir ou à leurs gibiers, pour tirer davantage à moindre coût et en toute sécurité. Edition épuisée depuis plus de 10 ans (+ de 700 € d'occasion)