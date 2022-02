Alice Milliat. Pionnière olympique

Découvrez le destin formidable de cette sportive émérite et femme militante : toute sa vie aura été consacrée au sport et surtout à la reconnaissance des femmes au sein du milieu sportif., Alice Milliat a fait de la reconnaissance et de la visibilité des sportives son cheval de bataille, avec en tête un objectif : changer les mentalités et permettre aux femmes d'enfin disposer de leur corps et de leur liberté. Voici un destin d'engagement et de lutte à dévorer de toute urgence, en Docu-BD !