Timothée Scott Tome 3 : Le coeur de Naturalezia

Après le départ de Méfista, Tim, Coline et Artigan partent à la recherche des pierres de Naturalezia. Mais le temps est compté ; ils doivent trouver les pierres rapidement. Artigan décide alors d'emmener nos deux héros chez son ami Ornicar, un personnage étrange qui est le gardien d'un souterrain magique et d'une merveilleuse bibliothèque. Pour espérer guérir la blessure de Tim et pouvoir affronter Mance, afin de sauver Naturalezia et le monde des Humains, ils devront réunir trois pierres. Mais les obstacles à franchir seront nombreux. Réussiront-ils à accomplir leur mission à temps ?