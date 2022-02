L'amitié selon Friends

Découvrir les secrets de l'amitié grâce à la série culte ! Trois filles, trois garçons dont nous avons suivi les aventures tout au long de dix saisons ! Les personnages de cette série sont une personnification de notre idéal de l'amitié parfaite et indéfectible. Nous rêvons tous d'une amitié qui résiste au temps comme le plus célèbre des groupes d'amis. Gisèle Foucher vous propose une analyse du concept de l'amitié et son décryptage en prenant appui sur la série la plus indémodable !