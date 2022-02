Découvrez les anecdotes les plus drôles de nos chères têtes blondes ! C'est bien connu, la vérité sort de la bouche des enfants... Dans ce recueil d'anecdotes, Jean-François Marmion a recueilli pendant des années les moments les plus drôles et les plus touchants des enfants. Les parents en voient de toutes les couleurs ! Difficile de ne pas sourire devant ces brèves de... nains ! Tout le monde reconnaîtra une perle de son enfant !