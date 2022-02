400 us & coutumes étonnants et inspirants

Guide universel de la politesse et des coutumes Vous connaissez sûrement les règles de politesse et autres bonnes manières françaises. Mais qu'en est-il du reste du monde ? Comment se salue-t-on ? Comment se tenir à table ? Quels sont les sujets qui fâchent, les codes vestimentaires, les rites de mariages et autres cérémonies funéraires ? Grâce à ce livre, vous vous fondrez dans le décor aux quatre coins du monde, sans risquer d'offenser vos hôtes ! Marc Hillman est compositeur et auteur de plusieurs livres.