Le nouveau bac. Les réponses à toutes vos questions, Edition 2022

Le guide indispensable pour tout comprendre au nouveau bac édition 2022 ! La réforme du BAC qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa mise en place a entraîné beaucoup d'interrogations pour les parents, les lycéens et les professeurs. Comment faire les bons choix ? Quelles spécialités choisir ? Qu'est-ce qu'une " fiche dialogue " ? Olivier Rollot, journaliste spécialisé dans l'enseignement supérieur depuis plus de 25 ans, propose des réponses claires agrémentées des programmes officiels. Faites le tri entre rumeurs et informations vérifiées et trouver toutes les réponses à vos questions grâce à ce guide complet !