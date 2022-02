La génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park... & les super-héros !

Décoder le vivant avec les superhéros ! L'imaginaire populaire se nourrit de toutes les avancées dans le domaine des sciences. Monstres mutants fantastiques, hybrides terrifiants, êtres humains modifiés ou améliorés, la fiction utilise sans cesse la science et les codes de la génétique pour construire des univers plus ou moins réels. Alex Fouilleroux vous propose d'apprendre la (longue) histoire de la génétique, de l'hérédité et de l'ADN en prenant des exemples de fiction concrets comme Avatar, X-men et bien d'autres...