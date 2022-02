Quand tu m'emportes

Certaines règles sont faites pour être enfreintes... Olympe est une femme fort, fière et libre, une véritable working-girl. Elle était loin de se douter que Jonas, l'homme qu'elle doit interviewer pour le compte de son agence de communication, n'est autre que celui avec qui elle a passé la meilleure nuit de sa vie, quelques années plus tôt, et qui s'est enfui au petit matin. Ils viennent de deux mondes différents, pourtant l'attirance entre eux est indéniable.