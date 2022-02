Love attraction

Entre faux-semblant et réelle attraction, comment distinguer le vrai du faux ? Smith a toujours vécu dans l'ombre de son cousin et la jalousie le ronge. Le jour où son père invite toute la famille, il rechigne. Arriver complètement seul ? Hors de question pour Smith d'être le vilain petit canard. Alors lorsqu'il croise par hasard Beth, il se voit lui proposer un drôle d'arrangement. Si elle accepte de se faire passer pour sa copine le temps d'un week-end, il l'aidera pour les frais médicaux de sa grand-mère. Mais la comédie se retrouve à durer plus longtemps que prévu...