Une rencontre passionnante entre la Psychanalyse et la pop-culture ! Freud et les superhéros, quelle étonnante rencontre ! Et pourtant, pourquoi les superhéros n'auraient-ils pas d'Inconscient ? Voire même, ne seraient-ils pas les figures costumées de nos Inconscients ? Et si chacun de nous était un super-héros ? Plus populaires que jamais, nous sommes peut-être tous des superhéros aux névroses costumées, aux symptômes sous cape, aux idéaux masqués. Découvrez vos personnages préférés sous un autre jour, grâce à la psychanalyse et aux contributions de Freud. Anthony HUARD, psychologue psychanalyste, travaille notamment auprès d'adolescents et chroniqueur sur des sites spécialisés dans les comics.