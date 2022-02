Génération Sitcoms d'animation. Des Simpson à BoJack Horseman

Toute l'histoire des sitcoms d'animation, de 1960 à nos jours, en 192 pages richement illustrées. L'arrivée des Simpson à la fin des années 80 est un événement qui va marquer durablement l'univers de la fiction télévisuelle. Avec son humour novateur et son ton adulte, la série de Matt Groening va (re)créer un genre : celui de la sitcom d'animation. D'autres programmes de même nature vont rapidement s'engouffrer dans la brèche : Daria, South Park, Les Griffin, Futurama et tant d'autres. Ils sont aujourd'hui plus présents que jamais, y compris sur les services de streaming. L'une des dernières sensations en la matière, BoJack Horseman, est d'ailleurs née sur l'une de ces plateformes. C'est donc dans cet univers d'irrévérence et de créativité que vous convie Génération Sitcoms d'animation. Cet ouvrage revient non seulement sur les shows incontournables d'hier et d'aujourd'hui mais aussi sur les origines du genre, ses créateurs, son influence et ses thématiques.