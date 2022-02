Dans le ciel des amants passe l'oiseau des songes

Un oiseau apparaît en rêve. Natan se réveille en sursaut. Le cours de sa vie va changer. Son amoureuse veille au grain, mais plus rien ne sera comme avant. En chemin, il croise un ténor d'origine russe, personnage baroque rempli d'ivresse. Une amitié s'installe. Amour et musique seraient d'inspiration divine. Eva, la femme encore inconnue, mène une existence ordinaire. Au final, d'improbables vacances. Deux vies en parallèle, aux trajectoires diverses, jusqu'au moment de la rencontre. La romance est soutenue par une tension érotique, teintée de légèreté. Les limites des protagonistes, pleinement humains, sont mises à nu, avec une dérision un peu décalée. Leurs parcours de vie se découvrent comme un volumen qu'on déroule, au contenu incomplet. Seuls subsistent des fragments épars. Une allégorie à vocation intemporelle, perdue entre rêve et réalité, avec l'histoire du monde pour décors et l'amour comme metteur en scène. En filigrane, la passion amoureuse incontrôlable. Une énergie mystérieuse pleine de contradictions, avec une fenêtre entrouverte sur sa part cosmique. Ce voyage initiatique parle au coeur. La mystique qu'il révèle échappe aux constructions mentales. Une invitation à se laisser rejoindre par l'invisible poésie. Celle qui redonne des couleurs à la vie, pour la rendre plus belle.