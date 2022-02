L'invisible et l'Homme du XXIe siècle - Vers un nouveau paradigme

Depuis plusieurs siècles, la culture et la connaissance du monde invisible ont été mises à mal, persécutées puis cachées et souvent perdues. Depuis le bas Moyen-âge, partout en occident puis dans chaque pays industrialisé, cette sagesse populaire a été occultée ou détruite. La pensée rationalisante, le scientisme, les tabous, les mémoires de traumatismes transgénérationnels subis ont rendu aujourd'hui notre vécu avec l'invisible compliqué et confus. Le poids du passé et la perte des connaissances ont entraîné des errances, des oublis et les tabous de la société dite moderne rendent difficile la libération de ces carcans. Entre un retour d'expérience intime et un plaidoyer empli de témoignages, l'auteur tente d'apporter un éclairage sur le monde invisible et notre lien permanent avec lui, qu'on en ait conscience ou non. Lionel Cruzille plaide pour que la connaissance du monde invisible retrouve non seulement ses lettres de noblesse, mais aussi qu'elle prenne sa place dans la société. Cela pour permettre, dans le même élan, que l'humanité vive un lien sain, durable et riche avec l'invisible. Se reconnecter à notre être profond permettrait-il de recevoir librement les intuitions et guidances et ainsi participer activement à l'émergence de nouveaux paradigmes ?