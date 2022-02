Les chroniques de Germania Tome 4 : Kampfen macht frei

L'heure a sonné pour les justes. Markus doit livrer son ultime combat face aux forces des ténèbres venues d'un autre temps. Avec ses alliés, dans une situation désespérée, saura-t-il réveiller en lui l'âme du héros que tous attendent ? Germania et l'intégralité du Reich poursuivent leur bataille pour une transformation incommensurable, les citoyens réclament une liberté et des droits qui jamais ne furent les leurs. Y parviendront-ils ? Pendant ce temps, dans le silence et l'ombre, un pouvoir oublié se renforce et se prépare à résister pour survivre. La lumière pourrait-elle exister sans les ténèbres ? Plus que jamais, chaque camp s'affronte sans aucune pitié. Seule la lutte les rendra libres. Passionné d'histoire, en particulier de la Seconde Guerre mondiale, et de jeux de rôles, Patrick Pauget signe ici sa première saga. Après des années de conception ainsi que d'animation de RPG sur table et grandeur nature, il se lance dans la littérature pour voyager plus loin encore dans l'univers des possibles et pousser son exploration des comportements humains.