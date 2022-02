Le Kama Sutra original est un traité sur l'amour compilant des centaines de conseils et de suggestions pour permettre aux partenaires d'être les plus épanouis possible. Dans cet ouvrage inclusif, vous retrouvez une sélection de 80 de ces conseils et suggestions illustrés dans un style précieux et onirique. Retrouvez également quelques anecdotes cocasses pour un texte riche et soigné dans les détails qui ravira tou· te· s les lecteur· ices. Le petit livre du kama sutra : un graphisme plus jeune et tendance avec des illustrations inédites créées spécialement pour la collection.