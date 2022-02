Zone urbaine

Flavie s'ennuie ferme dans le fast-food minable où elle travaille de nuit, en périphérie de la ville d'Urbaine 99. Sa seule occupation : observer un énigmatique jeune homme qui vient tous les soirs et qui écrit dans un petit carnet. Rodrigue, l'un des plus prometteurs inspecteurs de la cité, se retrouve en difficulté sur une enquête à première vue basique. Lorsque Flavie tente de se rapprocher de lui, il lui propose de devenir son indic pour l'aider dans son affaire. Tandis qu'ils suivent ensemble une piste, tout se complique. En effet, une suite de meurtres crée la panique dans les quartiers défavorisés de la mégalopole. Impliqués plus qu'ils ne l'auraient souhaité, parviendront-ils à découvrir le fin mot de l'histoire, tout en gérant leur passé et leurs émotions ?