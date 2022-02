Le Cœur de la Voie Lactée, tome 2. L’esprit détaché

Après un terrible accident, Sara se retrouve ébranlée et dans un état second. Naël lui révèlera qu'elle est coincée entre le monde terrestre et le monde astral. Afin de poursuivre le second cycle, les Natifs inviteront Sara à emprunter le portail d'une personne lambda. Mais la jeune femme refuse de partir sans avoir aidé Caleb qui est plongé dans le coma, quitte à prendre le risque de se perdre dans l'arrière-monde, celui de l'esprit. Car c'est dans cette autre réalité que son histoire d'amour va se révéler... Sara sera tiraillée entre son instinct de survie et son combat pour Caleb. Arrivera-t-elle à quitter l'arrière-monde, qui ressemble tant à l'existence qu'elle aurait souhaité mener ? Mais surtout, réussira-t-elle à ramener son demi-frère malgré la présence du Faucheur qu'elle rencontrera inexorablement ?