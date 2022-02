Dark Alchemy

Arielle et ses deux amies de longue date sont des anges déchues qui ont quitté la Lumière depuis deux ans. Elles vivent désormais à New York, entre le Queens et Brooklyn, cachées dans l'Underground. Un lieu si proche des créatures les plus sombres et territoriales qu'elles évitent de rencontrer. Un soir, les êtres de la Lumière décident de venir les éliminer. Pourquoi maintenant, dans quel but ? Pourchassées, les jeunes femmes se retrouvent forcées de demander refuge dans le domaine voisin, dirigé par Ryan, un séduisant Alpha à la réputation... plus que douteuse.