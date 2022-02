Kontrolleuse, tome 1. Les ennemis de l'Okuma

Alors que l'au-delà est en péril et que la diligence explose dès leur arrivée dans le monde des humains, Kally, Rose et Yon croient en avoir fini avec les ennuis. Ils ignorent que l'Arkheps en a décidé autrement et que des ennemis issus du passé sont sur le point de s'unir. Le trio sera-t-il de taille à tout surmonter et à sauver le royaume des morts ?