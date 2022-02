Deep Sea Aquarium MagMell Tome 7

Toujours plus d'histoires merveilleuses autour des charmes de l'univers marin, dans un volume riche en créatures diverses et étranges. Les membres d'un jeune couple un peu coincé s'ouvrent l'un à l'autre grâce à la magie apaisante de l'univers du Magmell. Une nouvelle opératrice fait son entrée au Magmell. Pleine d'ambition et exubérante, elle met le calme Kotaro mal à l'aise, mais se révèle vite très connaisseuse en créatures marines. Celle-ci en vient pourtant à avoir un conflit au sein de l'aquarium avec un père de famille au comportement douteux, ce qui oblige Kotaro à intervenir. Côté créatures marines, on saura tout sur le requin Isistius Brasiliensis ? ou squalelet féroce ? qui prélève des rondelles de chair sur la peau de grands animaux marins pour se nourrir, les effrayants Stomiiformes et le fameux crabe rouge Macrocheira kaempferi, si prisé des cuisines japonaises, qui peut atteindre jusqu'à 3, 5 m d'envergure. L'auteur approfondit ses personnages secondaires en levant ici le voile sur les parcours et histoires qui les amenèrent à travailler pour l'aquarium Magmell.