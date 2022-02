The Red Rat in Hollywood Tome 8

L'histoire américaine a basculé vers un refus de l'intolérance. Un nouveau président fascine l'Amérique, en la personne de J. F. Kennedy, les lois de ségrégations raciales reculent et, dans une salle de cinéma projetant le film Spartacus, Dalton Trumbo voit enfin son nom écrit sur l'écran. L'Amérique sent passer un vent de liberté sur son cinéma qui s'affranchit de ses peurs, et ce sont respectivement les sorties d'Exodus, La Planète des singes, Lawrence d'Arabie, Mash et Le Sel de la Terre qui achèvent de briser le plafond de verre républicain conservateur. Mais la chasse aux communistes n'a pas pour autant disparu de la société américaine, alors qu'un nouveau conflit se profile à l'horizon : Cuba. Dans un style enlevé, collant à l'ambiance hystérique de l'époque racontée, l'auteur continue de mêler avec talent la société, la politique et l'artistique, dressant en creux un portrait des travers et qualités de l'humain.