Secrets of Magical Stones Tome 3

Mana et Ray poursuivent leur formation de chasseuses de pierres. Alors qu'elles doivent subir une épreuve complexe, Ray brise l'artefact qui lui aurait permis de réaliser l'exercice demandé. Elle qui ne compte jamais que sur elle-même se trouve démunie. Mais heureusement, Mana possède également cet artefact et lui sauve la mise. Ray comprend finalement l'intérêt du travail d'équipe. Une réalité nouvelle pour la jeune fille et qui va s'illustrer un peu plus tard alors que les deux compagnes vont devoir récupérer une machine folle qui s'est emballée en pleine ville et menace les habitants, ou encore lorsqu'elles devront survivre à un tremblement de terre qui les enfermera dans une grotte de glace.