Tout au long de l'opération Serval, qu'est-ce qui a bien pu relier un Touareg du désert de Tanezrouft, une chroniqueuse de Charlie Hebdo, un cheminot basque et un légionnaire serbe ? L'amour, la haine, la vengeance ou tout simplement le sort, autrement appelé mektoub ? Anzar quitte le Mali pour traverser le Sahara, le Maroc, la Méditerranée, l'Espagne et les Pyrénées. Exil périlleux et choc des cultures. Entre précieuses rencontres et infinie solitude, partages et privations, emprisonnements et enivrantes libertés, la quête du nomade le mène inexorablement vers une fin que nul ne pouvait envisager. "Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger." Andrée Chedid