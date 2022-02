L'Amitié par dessus tout

A travers un développement personnel, l'estime de soi et des autres, les pas posés vers les autres dans le respect des différences, la vie qui semble fragile trouve son ciment, ce qui soutient l'édifice, qui unit plus que la fraternité, l'amitié. Elle entraîne une solidarité dans le respect et la force des convictions. On ne se préoccupe pas de son apparence quand on est avec ses amis. L'amitié n'attend pas, elle se présente. Elle donne des ailes à la vie. Compter sur un ami, c'est pouvoir tout lui dire, être soi, sans faux-semblant, et donner du sens au monde. Hélas, l'humanité ne se nourrit pas de l'amitié. L'histoire des peuples ressemble à une longue énumération de leurs combats, une litanie de toutes leurs querelles. L'essentiel pour les personnages reste l'amitié, chacun fort de sa liberté, de ses idées. L'amitié permet de rassembler ce est épars, de réunir ce qui diverge. Cet ouvrage à peine fictionnel se lit à deux niveaux de langage, dont le développement personnel.