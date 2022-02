Skating Polly

Baskets à scratch, jean au bas retourné, un drap percé de trous pour les yeux... C'est Polly, l'enfant fantôme. Le petit spectre glisse dans les rues, vole sur son vieux skate, tente toutes les figures classiques sur les trottoirs : il enchaine ollie, flip et grind, se vautre sur le bitume, se relève et disparaît. Où file-t-il ce môme invisible et insaisissable ? A la rencontre d'un enfant tigre ? A la machine à boissons ? Que cherche-t-il dans son odyssée urbaine à roulettes ? Polly est un de ces gosses perdus, Peter Pan urbain, cousin de Marty McFly ou d'Eliott, l'ami d'E. T. l'extraterrestre. Guillaume Penchinat signe ici une jolie expérience graphique tout en bichromie chaude, bleu et jaune, en tendre hommage au gamin qu'il n'est plus, et surtout à l'amour du skate, le seul vrai moyen de locomotion de tous les enfants perdus. Bouleversant sans en avoir l'air.