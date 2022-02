La Stratégie de la boîte noire

" J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour faire le tir décisif et j'ai raté. " Ce ne sont pas ses succès, mais ses échecs que la star du basket, Michael Jordan, aime mettre en avant. Cet état d'esprit serait-il le point de départ pour atteindre l'excellence ? Spécialiste du sujet de la performance, Matthew Syed explore la relation intime entre l'échec et le succès. La capacité à apprendre de nos erreurs serait la clé fondamentale de notre réussite, la condition du progrès, de la créativité et de la résilience. Pour étayer sa démonstration, il s'inspire du milieu de l'aéronautique qui analyse les erreurs et défaillances en vol grâce aux fameuses boîtes noires. Résultat ? L'avion est le transport le plus sécurisé et efficace au monde. Alors qu'attendons-nous pour nous emparer de cette stratégie de la boîte noire et tirer enfin les leçons de nos échecs ?