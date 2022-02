La magie des maths sans nombres

LES SEULS NOMBRES QUE VOUS TROUVEREZ DANS CE LIVRE DE MATHEMATIQUES... SONT LES NUMEROS DE PAGES ! Oubliez vos tables de multiplication, Pi ou autres équations et découvrez une nouvelle manière créative et ludique de faire et de penser les mathématiques, sans le moindre calcul. Richement illustré d'une centaine de dessins qui permettent de visualiser clairement les concepts les plus complexes, le livre de Milo Beckman est un voyage fascinant au pays des trois principaux fondements des mathématiques : la topologie, l'analyse et l'algèbre. Sous la forme d'énigmes, de questions-réponses, l'auteur nous plonge dans la tête d'un mathématicien et nous fait réfléchir aux formes et aux dimensions, à l'infini et à l'infinitésimal, aux symétries, aux preuves et à la manière dont ces concepts s'imbriquent et façonnent par des liens inattendus le monde qui nous entoure.