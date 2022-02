Les derniers. Les dessins de Shelomo Selinger

Shelomo Selinger décrypte pour Sophie Nahum ses dessins "Shoah" Shelomo Selinger, juif polonais, est entré dans l'enfer nazi à l'âge de quatorze ans. En quatre années d'horreur, il a connu neuf camps de concentration et deux marches de la mort. Comment a-t-il pu survivre. "L'instinct, le hasard, la fraternité. Et puis l'oubli" . Ce n'est que sept années après sa libération que la mémoire lui est revenue - et il lui aura fallu vingt années pour se lancer dans sa série de fusains "Shoah". Plus de soixante dessins, qu'il décrypte sous la caméra de Sophie Nahum et dont ils décident ensemble de faire un livre.