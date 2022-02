Harald à la Dent bleue. Viking, roi, chrétien

Tout le monde connaît le Bluetooth, mais qui a déjà entendu parler du roi Harald, surnommé "à la Dent bleue" ? Roi des Danois au temps des vikings, Harald est un personnage à la postérité contrastée : si son surnom est désormais mondialement célèbre, le personnage reste méconnu hors du Danemark. Son règne, dans la seconde moitié du Xe siècle, a pourtant marqué des changements majeurs dans le monde scandinave : artisan de l'unification du royaume des Danois, Harald fut également celui qui le convertit au christianisme. Le roi viking ira jusqu'à contrôler une partie de la Norvège et même de la Suède. Par son action et les liens qu'il entretient avec l'Empire ottonien, le Danemark intègre pleinement un monde européen alors engagé dans une période de transition majeure. A tel point qu'Harald apparaît aujourd'hui comme le symbole d'un monde de plus en plus connecté. En relisant les sagas et les récits des auteurs chrétiens occidentaux, en analysant les pierres runiques et en intégrant les derniers apports de l'archéologie, Lucie Malbos livre la première biographie du roi qui fit entrer le monde scandinave dans l'histoire de l'Occident médiéval.