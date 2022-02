La fable du centaure. Un voyage initiatique

La grand-mère cheval se lamente : "Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? C'est un bâtard ! C'est la transgression de la Nature ! ". Au-dessus du berceau, humains et chevaux se regardent avec méfiance... La jeune centaure n'entre dans aucune case : c'est une hybride ! Lasse des préjugés, elle décidera de partir à l'aventure. Ses rencontres multiples avec des animaux, des végétaux, des monstres et sa découverte des sciences l'aideront à se forger une philosophie de vie. Et si l'hybridation était une chance ? Et si tout devenait "centaure" : sciences, objets, matériaux, produits et services, modes de consommation et de commercialisation, entreprises, institutions publiques, métiers, bâtiments, manières d'innover, d'habiter et de travailler ?