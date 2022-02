Sapiens. Métamorphose ou extinction ?

Homo Sapiens va-t-il s'éteindre ou arriver à se métamorphoser pour survivre ? 20 grandes personnalités de toutes disciplines donnent des réponses claires à cette question et ouvrent de nouvelles perspectives. Il y est donc question de l'Homme microbien, de l'importance d'être soi-même, des sociétés d'insectes et de la biodiversité, du "temps profond" , de la créativité, du coût énergétique de l'évolution humaine, de la ville face au changement climatique, de nos capacités de perception et d'action avec des robots, de la métamorphose de la civilisation européenne, de "bioéconomie" et de "chimie sociétale" , et même de la conquête du bonheur... Une somme de connaissances, souvent cloisonnées et dispersées, sont ainsi réunies et dialoguent entre elles. Le livre a été conçu pour que le lecteur ou la lectrice puisse choisir son chemin de lecture en fonction de sa personnalité et de ses intérêts. Une encyclopédie moderne faite pour découvrir, comprendre, mais aussi stimuler sa réflexion et anticiper.