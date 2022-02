30 créations pas à pas de bouquets de fleurs séchées mais aussi d'objets de décoration, de bijoux et d'ornements floraux. Une tendance actuelle écologique de l'art floral qui se répand dans toute l'Europe. Ce livre très complet donne la méthode et de nombreux conseils pour composer des bouquets de fleurs séchées à partir de fleurs fraîches, de préférence cultivées localement et entièrement naturelles (c'est-à-dire non blanchies ou teintées chimiquement). Comment créer son propre jardin de fleurs ? Quelles fleurs sauvages cueillir ? La méthode pour faire sécher naturellement les fleurs, les conserver de façon optimale et les assembler Des conseils de stylisme. L'autrice, fleuriste belge renommée pour son approche écologique et durable nous offre 30 exemples en pas à pas pour créer tous types de bouquets, boutonnières et couronnes de mariées, bijoux et ornements à porter au poignet ou dans les cheveux, objets de décoration, couronnes décoratives, paquets cadeaux fleuris...