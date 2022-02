De plus en plus de Français souhaitent devenir autonomes en électricité pour adopter un mode de vie plus écologique. Le photovoltaïque est la méthode la plus simple et performante pour y parvenir. Convaincu qu'il n'y aura pas de transition sans décroissance énergétique, Tristan Urtizberea, ingénieur spécialiste des énergies renouvelables, est devenu électricien pour aider les particuliers à passer aux énergies vertes. Il propose un guide complet et accessible pour autoconstruire son installation photovoltaïque et produire son électricité. Notions de bases, calcul de l'ensoleillement, installation sur une toiture, sur un camion aménagé ou sur un bateau : l'auteur donne toutes les possibilités que peuvent offrir les panneaux photovoltaïques. Le plus ? Des astuces pour trouver fabricants et fournisseurs, des schémas et des exemples concrets pour que consommer de l'énergie sobrement devienne un moment de partage et de plaisir.