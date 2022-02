Soins naturels pour le chat

Tous les traitements naturels vétérinaires à offrir à son chat. Ecrit par une vétérinaire spécialisée en médecines alternatives : ostéopathie, acupuncture, gemmothérapie, phytoaromathérapie, élixirs floraux... Vétérinaire, diplômée de phyto-aromathérapie et d'acupuncture, Françoise Heitz pratique depuis de nombreuses années et forme aujourd'hui les éleveurs français. Dans ce 3e livre, elle dresse un panorama complet des méthodes naturelles, l'homéopathie bien sûr, mais aussi la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, les tisanes... et indique comment soigner les maux les plus courants du chat : parasites, troubles digestifs, troubles urinaires et rénaux, problèmes cutanés, etc. Un chapitre est consacré au grand âge, cette période durant laquelle le chat doit être traité avec précaution.