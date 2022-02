Toutes les nouvelles connaissances sur le monde des plantes aromatiques. Le guide indispensable à la fois pour débuter leur culture et pour tous ceux qui les apprécient déjà. Traditionnellement présentes dans les jardins, on cultive aujourd'hui les plantes aromatiques partout, en pots sur une terrasse, un rebord de fenêtre ou dans sa cuisine. Indispensables en cuisine et en médecine douce, gorgées d'huiles essentielles, les aromatiques sont aussi très décoratives. De l'absinthe à la sarriette, du thym à la livèche, des plantes très connues au moins connues, Serge Schall révèle ici tous les secrets pour bien les connaître, réussir leur culture, et les utiliser au mieux. De nouvelles variétés venues des quatre coins du monde apportent de nouvelles saveurs et raviront les gourmets. Simple et complet, cet ouvrage s'adresse à tous.